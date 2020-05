Siim Kallas: Rail Balticut on vaja

Miks Venemaa nii selle projekti vastu on? Vastuseis on poliitiline. Vene raudteevõrgu rööpalaius on 1520 mm, Euroopa oma 1483 mm. Rail Baltic tuleb laiusega 1483 mm, sest nii Euroopa otsustas, et kogu Euroopa raudteevõrk tuleb selle laiusega. Vene raudteesüsteemil on sügav ideoloogiline tähendus. Kui vaadata Vene raudteevõrgu kaarti, siis sarnaneb see ämblikuvõrguga, mille keskmes on Moskva. See võrk ühendab Vene impeeriumi ­äärealasid Moskvaga. Alternatiivsete ühendusteede loomine lõhub impeeriumi identiteeti.