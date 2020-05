Koalitsioon tegi eksperdikohtade jagamisest lehmakauplemise

Kuigi ERRi nõukogus on igal parlamendierakonnal niigi üks koht, ei jäetud poliitilist mõjuvõimu kasutamata ka ekspertide määramisel. Selleks et koalitsioonile meelepärased kandidaadid valituks osutuksid, tuli Isamaa erakonnal teha kultuurikomisjonis vangerdus. Ka varasematel kordadel koalitsiooni enamusega vastuollu läinud Viktoria Ladõnskaja-Kubits asendati eilsel hääletusel Sven Sesteriga.

Ainsa kultuurikomisjoni liikmena ka ise ERRi nõukokku kuuluv Ladõnskaja-Kubits tunnistab, et läks tõepoolest erakonnaga vastuollu. «Täna (eile – toim) oli mul väga raske fraktsiooni koosolek. Kuna jäin eri arvamusele ERRi nõukogu konkursi läbiviimise osas, siis mind vahetati kultuurikomisjonis välja. Kandidaate ma kommenteerima ei hakka, aga eelkõige on probleemiks tehnoloogia – see, kuidas otsused sünnivad,» rääkis Ladõnskaja Postimehele, lisades, et loodab siiski kultuurikomisjonis jätkata.