Eesti laste finantsteadmised on maailma parimad

Kui eelmises PISA finantskirjaoskuse testis, 2012. aastal sai Eesti 529 punktiga maailmas kolmanda koha, siis viimatises, 2018. aastal tehtud testis saavutasid 15-aastased Eesti õpilased esikoha 547 punktiga. Soome eakaaslastest olid Eesti teismelised ees 10 punktiga ja Kanada omadest lausa 15 punktiga. Läti noored on kaheksandal kohal 501 punktiga, kusjuures kuus aastat tagasi said lätlased sama punktiskoori. Läti järel on Leedu 498 punktiga ning 10. kohal Venemaa 495 punktiga.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõõmustas, et Eesti sai Soomest 10 punkti rohkem, mis on vägagi hea tulemus. «Meie esikoht on seotud sellega, et meil on kasvanud kõige andekamate noorte osa, ometi on meil ka tarkus (PISA baastase – toim) säilinud. Meie areng ülespoole pole toonud kaasa tähelepanu kadumist nendelt lastelt, kellele tulevad head tulemused raskemalt kätte.»