Mart Kivastik: raudsed maskid

Eesti riigil pole kolmekümmet aastatki täis, kui me peame mõtlema sama asja peale. Kas hoiame kuninga või kuningavõimu poole? Alles hoidsime kätest kinni ja laulsime end vabaks. Nüüd oleme jõudnud ringiga tagasi algusse. Meie enda valitsus vahib telekast vastu, maskid ees. Ma pole üldse kindel, et Jüri Ratas ja mõned ministrid veel pole ära vahetatud. Järsku nad pole nemad ise? Sest kuidas muidu oleks võimalik, et meie oma riigis, meie oma siseminister ähvardab rahvast karmi käega, kui see ei peaks käsku täitma? Ja siis vahetab mingeid vorste. Kuidas on võimalik, et meie enda demokraatliku Eesti välisminister käib Euroopas meie õigusi kärpimas ja me satume ühte nimekirja Armeenia ja Rumeeniaga? Kuidas on võimalik, et Tartus – ma ei usu siiamaani, et just Tartus! – ajab politsei laiali neljast inimesest koosnenud meeleavalduse, kusjuures nad pidasid kinni eriolukorra reeglitest ja hoidsid nõutud vahesid. Tundub, et me oleme oma esimesel tõsisel demokraatiaeksamil läbi kukkunud. Kui juba Tartus neli inimest tänavale tuleb ja neid peab miskipärast hakkama laiali ajama, siis peab asi olema hull.