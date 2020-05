Lineaarne ja tsükliline aeg

1920. ja 1930. aastatel tegeleti Nõukogude Liidus väga lootusrikkalt surematuse saavutamise probleemiga. Iseenesest polnud selles midagi imelikku. Kui peeti täiesti reaalseks paradiisi toomist maa peale – kommunismi nime all –, siis pidi ju surematuski võimalik olema, sest need kaks on alati koos käinud. Kuna esialgu surematus veel käeulatuses polnud, katsetati elusolendite külmutamisega, et tulevikus, kui surematuse tagamise meetodid on igapäevases kasutuses, külmutatud inimesed uuesti lahti sulatada ja neil edasi elada lasta.