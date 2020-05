Koroona ja päikesesüsteem

Arutlused opositsioonipoliitikutega Vikerraadio reporteritunnis 30. aprillil tekitasid minus vastakaid mõtteid. Saate alguses tunnustasid poliitikud nagu möödaminnes koalitsiooni ja peaministri saavutusi koroonaviiruse ohjeldamises, kuid nende seisukohtade pearõhk läks kiiresti üle teravatooniliseks kriitikaks. Ajendiks oligi see, et tänaseks on Eestis saavutatud nakatumise kõveras väga tuntav langus. Sellest aga järeldati kohe, et erakorraline olukord on juba ammu kurjast.