Mikko Lagerspetz: riskiühiskond pöörab pilgu enda poole

Meie ajastul seisavad inimesed silmitsi teistsuguste ohtudega kui enne tööstusrevolutsiooni ja üleilmastumist. Nende ohtude eripära on, et need on inimese enda tegevuse tagajärg: näiteks inimtekkeline kliimamuutus või keskkonnakatastroofid. Eripäraks on ka see, et ohustava õnnetuse ulatus võib olla võrreldamatult suurem sellest, mida ükski kindlustus, ettevõte või valitsus oleks suuteline kinni maksma. Kasvav teadlikkus selliste ohtude olemasolust sunnib inimesi ümber hindama seniseid arusaamu arengust, majandusest, tehnoloogiast, poliitikast, võimust ja vastutusest.