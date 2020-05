Uueks loodud mõrvamüsteerium

Kuid samas, kõike ei saagi teha ega peagi tegema: krimikirjanduses on oluline pidada kinni teatud reeglitest. Sest nii veider kui see ka pole, on krimikirjanduse üks ülesandeid pakkuda lugejale turvatunnet. Lugeja peab tundma, et liigub tuttavates vetes, et ta ka täiesti uut mõrvamüsteeriumi lugedes saaks kohe aru, kes on kes, mis on mis ja kuidas see lugu hargneb.