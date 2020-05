Nad on ärevil. Nad on teadmatuses. Nad on hirmul. See pidanuks olema nende elu üks ilusamaid kevadeid. Siis tuli koroona. Abituriendid jagavad Arteriga oma muljeid esimesest kahest karantiinikuust, mis on pannud neid paljusid asju elus ümber hindama.