Õppetund, kuidas teenida kriisi ajal viie päevaga pool miljonit eurot

Vinduva koroonakriisi ajal, mil kõikjal on jäänud raha vähemaks, suutis noor tehnoloogiaettevõtja Kustas Kõiv välja võluda piisava summa, mille abil laiendada tegevust Eestist kaugemale, ennekõike Saksamaale. Kas ta äriidee on tõesti nii hea, et lendab kõrgelt isegi pessimistlikul ajal?