Aja auk. Virtuoos

Inglismaalt saabus uudis, et 71-aastaselt suri ansambli The Stranglers klahvpillimees Dave Greenfield. Koroonaviirushaigusesse. Sinna juurde mainiti mitmel puhul, et just tema on see mees, kes kirjutas Stranglersi suurima hiti «Golden Brown». Loo, mille atmosfäärilist ja meloodilist karismat pole ma isiklikult kunagi sallinud, ja olukorda pole muutnud paremaks ka asjaolu, et see on kõikvõimalike Retro-FM-jaamade absoluutne püsirepertuaar. Kuid nii The Stranglers kui ka Dave Greenfield on palju rohkem kui see minu jaoks õnnetu «Golden Brown».