Näitleja ei saa kunagi väita enese kohta midagi, millel oleks all lõplik tõepõhi. Ta on mõistetud ebamäärasusse ja laialivalguvusse, ammendavad selgitused valmistavad piina ning on talumatud ja enese tõsiselt võtmine lõpeb alati naeruväärsusega. Näitlejaks olemine ei ole saavutus, see on probleem. Ta ei vasta ühelegi küsimusele, vaid on ise küsimus. Ta ei ravi, õpeta ega jutlusta midagi, sest ta ise vajaks ravi. Parimal juhul suudab näitleja vaid lepitada meid meie puudujääkides, sest me tajume: me polegi üksi. Seda kõike siis, kui me räägime ideaalist.