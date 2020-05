Kuidas hügieeniline riik «läänelikkuse» põhitunnuseks sai

Ülekaalukas osa inimesi nii USAs kui ka Eestis toetab oma riigis kehtivaid eriolukorra meetmeid. Ent ka meetmeid toetavad inimesed võivad olla põhjendatult jahmunud. Enamik meist ei ole harjunud, et riik põhiõigusi sellisel määral piirab. Eriolukorra meetmed tunduvad pretsedenditud: 1957. ja 1968. aasta gripiepideemiad ei toonud ju kaasa ülemaailmset hädapiduri tõmbamist. Kas riigid – või hoopiski valijad – on ehk muutunud tundlikumaks?

Lühike vastus on: ei. Asjaolu, et saja aasta jooksul pole inimkond sääraseid karantiinimeetmeid näinud, näitab suuresti, et võitlus nakkushaiguste vastu ja nüüdisaegsete rahvatervisepoliitikate rakendamine on olnud erakordselt edukas. Sedavõrd, et 19. sajandi lõpust saadik on ühiskondliku hügieeni hoidmisest saanud üks modernse, «lääneliku» riigi põhitunnuseid.