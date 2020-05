Eesti korvpalli hall kardinal, keda hinnatakse piiri taga rohkem kui kodumaal

Maarjamaal leidub palju häid ja tublisid treenereid, kes saavad tehtud töö eest tunnustust. Eesti korvpallis tegutseb aga radari all mees, kellelt on suurt abi saanud paljud praegused ja tulevased tipud. Tema teenete vastu on huvi tuntud nii USAst kui ka Euroopa tugevatest tiimidest, kuid kodumaal püsib ta varjus, alaliidus ei peeta temast eriti lugu.