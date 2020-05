Spordi lühiuudised

Meistri selgitamiseks on vaja kolme etappi

EAL otsustas, et autoralli Eesti meistrivõistlustel tuleb tšempioni kuulutamiseks ära sõita pool kalendrist ehk kolm etappi. Kuuest rallist koosneva kalendris on juba ära jäänud kaks osavõistlust: hooaja avaetapp Aluksnes jäi ära kehvade ilmastikuolude tõttu, juulis ei toimu rahvusvaheline võistlus Rally Estonia. Järgmisel nädalavahetusel pidanuks rallimehed kihutama Raplas, kuid etapp lükkus koroonaviiruse tõttu edasi. Praegu pole sõidetud ühtegi osavõistlust ega teata, millal meistrivõistlused jätkuvad. EALi tegevjuht Janis Kaal ütles Postimehel, et töö meistrisarja jätkumise nimel käib. Samuti avaldas ta lootust, et võib-olla näeb suvel ka mõnda suuremat rallivõistlust. «Kui rahvusvaheline see on või mitte, aga meil on vaja Eesti meistrivõistluste kalender täita,» sõnas Kaal.

Eesti klubid soovivad Ühisliigaga jätkata

Kõik Eesti meistriliigasse kuulunud korvpalliklubid plaanivad Eesti-Läti liigas mängida ka tuleval hooajal. Ainus erand on finantsraskustesse sattunud Valga-Valka, kes heideti veebruaris liigast välja. «Kõik klubid kinnitasid, et nad soovivad Eesti-Läti liiga jätkumist,» sõnas Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi Postimehele. «Teatati ka, et tõenäoliselt tulevad võistkondades muudatused, sest kõigil on praegu väga keeruline.» Läti alaliit on samuti oma klubidega nõu pidanud. Ka sealt avaldatakse ühehäälset soovi naabritega madistamist jätkata.

FIFA lubab viit vahetust

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) tuli vastu paljude klubide ja liigade soovile, lubada meeskondadel ajutiselt kohtumise jooksul senise kolme vahetuse asemel teha viis vangerdust. Siiski on igal alaliidul võimalik ise otsustada, kas nad soovivad vastava reeglimuudatuse kasutusele võtta või mitte. Eesti jalgpalliliidu kõneisik Mihkel Uiboleht sõnas Postimehele, et Maarjamaal viit vangerdust ilmselt ei näe, kuna siinses liigas ei erineks mängukoormus pärast koroonapausi liiga palju tavapärasest.

Levadia lõpetas lepingu

Tallinna FCI Levadia andis teada, et on poolte kokkuleppel lõpetanud töölepingu ukrainlase Juri Tkatšukiga, kes liitus Levadiaga 2018. aasta alguses ning jõudis klubi esindada ühtekokku 74 kohtumises, kus lõi viis väravat. Tema leping üheksakordse Eesti meistriga kehtinuks tänavuse hooaja lõpuni.

Latvala sai raha kokku