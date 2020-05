Hea sõnumi tooja

Seda kaheksanädalast uuringut juhib professor Kalda, kelle sõnul annab juhuvalimi küsitlemine ja testimine teatud ajavahemikus just seda infot, mida on vaja tavaellu naasmiseks ja teise laine ärahoidmiseks. See on realistlik pilt riigi üldisest nakatunute arvust, mida ei saa, testides kuitahes palju sümptomite või viiruskahtlusega inimesi. Esimesed tulemused näitavad väga madalat üldise nakatumise taset, ja Kalda on nüüd see, kelle poole järgnevatel nädalatel vaadata, oodates vahekokkuvõtteid, mis mõjutavad eriolukorra komisjoni piirangute leevendamise sihiseadet.