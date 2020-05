Trumpi musta töö tegijad

Justiitsminister William Barr aga otsustas neljapäeval Flynni juhtumi lõpetada, tuues põhjuseks, et võimudele valetamine oli toimunud olukorras, kus polnud piisavalt alust nõuniku tegevuse uurimiseks. Selline väide on pannud õiguseksperte kukalt kratsima, Trumpi kriitikuid aga süüdistama justiitsministeeriumit presidendi parema äranägemise järgi tegutsemises.

Kuna Trump on andnud mõista, et kavatses Flynni niikuinii süüst vabastada, on keeruline näha juhtumis muud kui presidendi eest musta töö ärategemist. Barr ei oleks ka esimene kõrge ametnik, kes süükoorma kuhjudes lõvidele söödetakse.