Arstist eesliinitöötaja eriline emadepäev: ma näen üle pika aja oma lapsi!

«Reedel, 13. märtsil, muutus elu päevapealt. Kaks viimast kuud mu elust on sõna otseses mõttes kadunud,» ütleb dr Kristiina Põld mõtlikult ja silmitseb talle paar minutit tagasi meditsiinitöötajate poolt emadepäeva eel tänutäheks kingitud kollaseid roose. «Alates 1. maist ei ole meie haiglas lisandunud ühtegi uut koroonapatsienti. Neli inimest on veel kunstlikul hingamisel, aga tavapalatis pole enam kedagi. See õudus on möödas. Saan emadepäeva kodus lastega veeta.» Kaks kuud on ta tõtanud tööle varavalges ja jõudnud koju alles kümne ajal õhtul. Kodus ootasid teda küll elukaaslane ja kaks rõõmsat koera, aga lastetoad olid tühjad.