Haigla juhi ja arstide tüli hakkavad lahendama nõukogu liikmed

Allakirjutanud arstid heidavad Laanele ette, et ta juhib kriisi ajakirjanduse vahendusel, esitades seal valeväiteid, jagab õdedele korraldusi ilma raviarsti teavitamata ning jagab koroonaviiruse raviks kasutatavat malaariaravimit oma kitlitaskust. Arstide sõnul liikus haiglajuht puhta ja musta tsooni vahet samas kaitseriietuses. Lisaks süüdistatakse Laanet selles, et ta on tutvunud tervise infosüsteemis arstide haiguslugudega, olemata nende raviarst.

Edward Laane on varem öelnud, et arstide pöördumises viidatust koosolekutel juttu ei tehtud. «Veel täna (neljapäeval, 7.05 – toim) hommikul kinnitasid ülemarstid, et märkimisväärset kriitikat ravijuhi või juhatuse kohta ei ole,» selgitas Laane. Tema sõnul on kõikidele etteheidetele põhjendused olemas ning ta on valmis küsimused majas sees lahendama.