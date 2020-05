Tegemist oli protestiaktsiooniga, millega ettevõtja nõuab linnalt võrdset kohtlemist kõigile maaomanikele. Ärimees leiab, et talle on tehtud ülekohut. «See (odra külvamine – toim) on tähelepanu juhtimine sellele, et samasugune olukord võib Tallinnas juhtuda iga linnakodaniku ja maksumaksjaga. Linn võib lihtsalt krahmata endale võõra maa ja pärast selle seadustada sundvalduse seadmise kaudu,» rääkis Viik, kes sooviks maad muud moodi kasutada või omandi maha müüa.

Võrreldes eelmise aastaga on linnavalitsusega ikka samasugune patiseis. «Ehitada linn ei luba, maamaksu võtab ja lõpuks krahmab osa maast endale ka,» sõnas ettevõtja, vihjates osaliselt tema krundi serva rajatud müüritisele. 2007. aastal taastas linn ajaloolise Trepi tänava ja Nõelasilma värava, mis on Viigi krundi kõrval. Piirkond on muinsuskaitse all ja ehitustöid oli vaja muuhulgas selleks, et haljasala varisema ei hakkaks.