Hobikanapidaja sõdib nutika rebasega 

«Siin on nii kaval ja nutikas rebane, et tee, mis tahad, miski ei aita!» kaebas Võrumaal Urvastes Kurila talus elav disainer Veiko Veski (39), kelle kanalas rebane hävitustööd tegi. «Eelmine kord tuli rebane aia alt, selle kindlustasin ära, kaevasin aia sügavalt maasse. Panin veel maa peale ka pool meetrit võrku ja kindlustasin mätastega. Enam ta alt läbi ei läinud, ilmselt mõtles, et liiga palju aega ja vaeva läheb kraapimise peale. Läks siis lihtsamat teed mööda – ülevalt!»