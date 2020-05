Eesti lühiuudised

Viirus võib levida järgmised kaks aastat ja kauemgi

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai (pildil) ütles eile pressikonverentsil, et kui viirus on väga laialdaselt levinud ja kohaneb inimorganismiga, võib eeldada, et haigus ei kao. Seega on koroonaviiruse väljajuurimine maailmas pigem ebatõenäoline ning haigus levib edasi. Aga kuidas ta täpselt levib, ei oska Kadai sõnul praegu keegi öelda. Haiguse edasise leviku kohta saab teha prognoose, kuid need pole Kadai sõnul enamasti ülitäpsed, kohati pole üldse täpsed. «Terviseamet arvestab, et haigus võib levida järgmised kaks aastat ning võimalik, et ka rohkem,» ütles Kadai. Kadai sõnul on kõige tõenäolisem, et haigus levib edaspidi lainetena, mida mõjutavad riikide seatud piirangud ja nende leevendamine. «Ühiskonnad peavad olema valmis haigusega kohanema,» sõnas Kadai. BNS