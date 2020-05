EKI keelekool: heal emal mitu nime

Murdeuurija Vilja Oja on kirjutanud, et murdepärastes emanimetustes on praeguseks toimunud tähendusnihe – ema märkiv tähendus on taandunud ja sõna on hakanud ema asemel tähendama vanaema või (vanemat) naist. Sama on juhtunud paljude teiste ema tähistavate sõnadega. Üks põhjus on see, et kui emast saab vanaema, kutsuvad tema lapsed teda edasi endise nimetusega ja selle õpivad ära ka lapselapsed. Samuti on rolli mänginud emanimetuste asendumine uutega.