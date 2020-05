Juhtkiri: kallistusteta emadepäev

okei, mis siis tegelt juhtus?

Mõminaräppar nublu laul «croissantid» peegeldab ilmselt paljude eestlaste esmaseid tundeid, mida tekitas sotsiaalse distantseerumise riiklik kehtestamine. Keskmisest introvertsem inimene tunneb rahu ja vaikuse üle ikka head meelt.

Karantiiniajal rahva tuju tõstmiseks mõeldud muusikavideot tehes järgiti 2+2-reeglit hoolega. Vahemaad hoida on endiselt tähtis, kuigi head uudised puhangu taandumisest võivad panna teisiti arvama. Enamik inimesi väärib reeglitest kinnipidamise eest kiitust. Kohati võib aga märgata ka lõdvaks laskmist, seda veel enne kaubanduskeskuste avamist esmaspäeval.

Paljud inimesed on toonud oma isikliku elu arvel ohvreid selleks, et me kõik saaksime terved püsida. Ühiskonna koos hoidmise eesliinil on ka kõik lapsevanemad, kes on pidanud oma võsukeste haridusse varasemast palju rohkem panustama. Ons mõlema vanema kodus püsimine muutnud ka soolist tasakaalu kodustes asjades? Eesti kohta andmeid paraku pole, aga USAs ütleb 45 protsenti isadest Morning Consulti andmetel, et nemad pühendavad oma laste kodukoolitamisele rohkem aega kui emad. Uuringust tuleb välja, et nii arvavate isadega nõustub kolm protsenti emadest.

JUHTmõte Meditsiinitöötajate ja meie kõigi säästmiseks peame mõistma: EMO ei ole ekspress-perearstikeskus. Selle suhtumise kaotamise eeldus on, et perearstid on patsientidele kättesaadavad.

Kõik emad aga kodus lastega tegeleda ei saa. Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO juht dr Kristiina Põld tabas end eriolukorra alguses mõttelt, et kahe lapse eraldi elama saatmisele järgnenud rahu ja vaikus on isegi tore. Ent sellest toredusest sai peagi külm ja kõle üksindus. Ta kannatas selle välja, sest suure nakatumisriskiga inimesena ei tahtnud ta lapsi ohtu panna, kuigi kaks kuud kestnud laste igatsus, mure ja nutminegi ema pärast muutsid selle kõik raskesti talutavaks.

Ta muretseb ka enda juhitavat EMOt varitsevate ohtude pärast. Riigikontrolli 2018. aasta erakorralise meditsiini auditist tuleb välja, et 39 protsenti EMOsse pöördumistest on põhjendamatud. Haiglatest on enim põhjendamata pöördumisi just Kristiina Põllu juhitavas PERHi EMOs – 43 protsenti.

Lausa üle 80 protsendi neile saabujaist ei ole eelnevalt perearstiga rääkinud. Meditsiinitöötajate ja meie kõigi säästmiseks peame mõistma: EMO ei ole ekspress-perearstikeskus. Selle suhtumise kaotamise eeldus on, et perearstid on patsientidele kättesaadavad. EMOdes on 2+2-reegli järgimine hoonete olude tõttu raske ning haiglad on täis Covid-19 riskigrupis inimesi.

Postimehe intervjuu ajal küsis Kristiina tütar Anita, kas ema ta pidevast laulmisest, tantsimisest ja keerutamisest elutoas puudust ka tundis, kuigi see sageli tööst kurnatud ema väsitas. Tundis tõepoolest. Väsitava töö kõrvalt leiab Kristiina aega ka poeg Jasperit koolitükkidega aidata. Kusagilt tuleb ikkagi jõud, mis loogiliselt võttes pidanuks ammu otsas olema.