Viimased päevad olen vaielnud Tallinna ringkonnakohtuga: olen palunud neil saata ühe kohtuotsuse nii, et selles poleks inimeste ja firmade nimed kinni kaetud. Kohus on keeldunud, viidates isikuandmete kaitsele, kuigi loosse on segatud riigikogu liige, mitu poliitikut ja mainekas autofirma.