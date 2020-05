Spordi lühiuudised

Ilmnesid dopinguloo uued detailid

Sakslaste ARD avaldas videoloo kõmulisest dopinguarstist Mark Schmidtist, juttu tuli ka Eesti suusatajatest Karel Tammjärvest, Andreas Veerpalust ja Algo Kärbist. Nimetatud kolmik jäi esialgu vahele veredopinguga, hiljem selgus, et Tammjärv ja Veerpalu tarvitasid lisaks kasvuhormooni, Kärp patustas keelatud insuliinraviga. «Eestlased kasutasid hooaja jooksul vähemalt 12 pen-süstalt (5 mg / 1,5 ml) ehk kolm-neli tükki sportlase kohta,» tsiteeris ARD Schmidti. Kas ka Kärp kasutas kasvuhormooni? Võib-olla mitte, sest sama patuga jäi vahele Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri käe all treeninud Aleksei Poltaranin.

Suusaliidu president pani ameti maha

Alates 2015. aastast Eesti Suusa­liidu presidendi ametit pidanud Andreas Laane (pildil) ei jätka sel positsioonil, öeldes, et igapäevatöö kõrvalt pole võimalik alaliidu juhtimisega pühendunult tegeleda. «Minu igapäevatöö on olla Alexela grupi esimees. Praeguses väga raskes olukorras pole mõlemale sajaprotsendiliselt lihtsalt võimalik keskenduda,» selgitas Laane ERRile antud intervjuus. Otsuse langetas ta veebruari lõpus. Konkreetset kandidaati suusa­liidu presidendi ametipostile Laane praegu välja ei too.