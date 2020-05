Sirje Helme: võtab aega, kuni tunglemine taastub

Kõigepealt alustaks positiivsest. Eesti Kunstimuuseum on viimasel pooleteisel kuul väga aktiivselt otsinud kontakti oma publikuga veebis, olete korraldanud kuraatorituure, ühisvaatamisi sotsiaalmeedias. Kui ma esimest tuuri pisut kritiseerisin, siis nüüd viimaseid tuleb väga kiita, Loodan, et need veebituurid, mis ei asenda küll muuseumis käiku, säilivad ka tulevikus. Mida teie muuseumid nende tuuride tegemise juures õppisid?