Iraan on valmis USAga vange vahetama

Iraan teatas eile, et on väljendanud valmisolekut täielikuks ja eeltingimusteta vangidevahetuseks USAga, kuid Washington pole ettepanekule veel vastanud. «Ütlesime mõnda aega tagasi, et oleme valmis vahetama kõik Iraani ja Ameerika vangid,» laus uudisteagentuuri ISNA andmetel Iraani valitsuse kõne isik Ali Rabiei. «Praegu tundub, et Ameerika on varasemast rohkem valmis olukorda lõpetama.»