Majanduse lühiuudised

President mängis automaksu mõttega

President Kersti Kaljulaid mängis Äripäeva raadiole antud intervjuus mõttega, et mis oleks, kui Eesti kehtestaks automaksu. Kusjuures kõigest paar aastat tagasi oli Eesti sellele väga lähedal. Kui president jõudis diislikütuse aktsiisi langetuseni, mida vedas eest rahandusminister Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), ning leidis, et kuigi ühelt poolt aitab see transpordisektorit ja autovedajaid, siis teiselt poolt paneb see küsima, kas maksulangetus peaks tõesti jõudma ka nendeni, kes panevad kütuse oma isiklikku suurde sõiduautosse. «Me tahame, et sellest võidaks ettevõtlus, mitte tingimata jõukam tarbija. Kui tegemist on ebavõrdsuse suurendamisega, siis miks mitte automaksud?» käis president välja mõtte. PM