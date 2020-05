Erkki Koort: saarlastele õ-täht selgeks

Ei, midagi sellist ei tohi lubada, see on ohtlik. Pealegi võib see üksik teevööndisse paigaldatud märk teha palju kurja. Keegi söidab veel otsa. Ma arvan, et praegu otsivad pooled Kuressaarde sõitvad eestlased seda märki. Kas see on liiklusohutusele parem, kui tähelepanu on hajunud terve tee ulatuses?

Meie rahva ja riigina kestmise alus ei ole teehoiukava ega isegi mitte liiklusohutusprogramm. Kultuur on meie rahva kestmise alus. Mingis meeltesegaduses oleme toppinud palju tihedama liiklusega teede äärde varasemaid kihelkondi tähistavad sildid. Neid on üle Eesti nii, et mustab, ja need ei sega teevööndis kedagi. Hea minister, hea maanteeamet – Saaremaal on kihelkonna silte ka ning loodetavasti on need seaduslikud. Võimalik, et needki ei peaks tegelikult teeveert palistama, sest keda huvitab, kus oli Maarja-Magdaleena või Pöide kihelkonna piir.