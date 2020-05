Tillukese reisijuhte koostava firma EnRoma.com omaniku Alberto Rodríguezi kulm on murest kortsus: «Meil on ligi 100 000 eurot investeeritud piletitesse, mis hüvitatakse ühe aasta jooksul vautšerites. Meil pole mitte mingit likviidsust ning me ei pruugi neile piletitele kulutatud raha saada tagasi terve aasta, sest kohad nagu Colosseum ja teised muuseumid ei tagasta raha. See on ahel, kus paljud firmad lähevad pankrotti.»