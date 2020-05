Aasta ema Katre Zirel: kui aega planeerida ja pere aitab, jõuab ema kõike!

Eks minugi ööpäevas on 24 tundi, aga kui aega planeerida ja perega asju jagada, jõuab ikka. Vahel, kui ma väga väsinud olen, lähen tund aega varem magama ja tulen tund aega varem üles. Päev on kuidagi pikem ja jõuan ikka. Ja ega ma siis üksinda tee, me toimetame kõik koos.

Just nii! Mina ei ole kodus teenindaja, meil on ikka nii, et terve perekond osaleb pereelus ja siis on lihtne.