Eesti lühiuudised

Aas kutsub Eesti Raudtee nõukogu tagasi

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (pildil) kutsub tagasi Eesti Raudtee nõukogu, kes otsustas kriisi ajal ettevõtte juhtidele kopsaka preemia määrata. Nõukogu liikmete vabastamist põhjendades tõi Aas välja, et Eesti Raudtee veomahud on pidevalt langenud, muu hulgas otsustas valitsus kriisimeetmete paketis toetada ka Eesti Raudteed. «Selles olukorras ma pean täiesti kohatuks maksta juhatuse liikmetele preemiat 2,5 kuu palga ulatuses,» ütles Aas. Ta lisas, et iseenesest ei ole ta hea töö puhul preemiate maksmise vastu, ent seda olukorras, kui ettevõte on hästi juhitud ja kasumis. Eesti Raudtee nõukogu liikmed on Priit Rohumaa (esimees), Siiri Lahe, Ain Tatter, Raigo Uukkivi, Enn Veskimägi. ERR