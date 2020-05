Kristo Galeta naasis pärast seitsmekuist pausi tõukeringi: emotsioonid olid head

Tänavune 9. mai kujunes Kristo Galeta jaoks omamoodi märgiliseks. Nimelt astus ta just möödunud laupäeval esimest korda pärast Doha MMi tõukeringi, et 7258-grammine raudmuna lendu saata. Ning olgugi, et tulemus polnud parimate päevade tasemel, pani see suunurki kergitama.