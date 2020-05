Kerttu Kirjanen: kaotatud-võidetud koroonasõda

Tahaksin öelda, et kriisil on olnud positiivne mõju ja inimesed on hakanud väärtustama oma sõpru ning perekonda, tööd ja kooli, kuid ma valetaks. Kindlasti on neid, kes on seda hakanud tegema, kuid reaalsus, mida mina täna näen, on teine.