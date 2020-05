«Otsustasin vaidlusega mitte edasi liikuda, sest mul on antud asjas suur huvide konflikt. Ühelt poolt olin heauskselt uskunud mulle antud sõna, mis, nagu hiljem selgus, ei pidanud, ning seepärast esitasin hüvitise nõude. Teisalt on mulle veel tähtsam, et hoian praegusele valitsusele pöialt ning ei soovi tekitada olukorda, kus üks minister peaks astuma kohtus teise ministri vastu,» kommenteeris Kuusik. Tema sõnul on toimunu kooliraha maksmine.