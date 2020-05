Andres Herkel: mida me sellest kõigest ka õpime?

Seda, kas Rootsi esiepi­demioloogil Anders Tegnellil oli oma leebemate koroonatõrjemeetmetega õigus või tõi see liiga palju ohvreid, on isegi ­järgmisel kevadel vara hinnata. Kui Rootsil oli 8. mail miljoni elaniku kohta 301 koroona­surma, siis Norral oli see arv 40, Eestil 42 ja Soomel 46. Vahe on suur, aga rootslaste plaan on üles ehitatud pika maratoni filosoofiale ja nad arvavad, et aja jooksul arvud ühtlustuvad.