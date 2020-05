Ülle Leis: ee … pood? Või e-pood?

Tellijale

Kiilike tantsis ühel jalal ümber õpetaja laua, keksides klassikaaslastele, et klassivend Kauril on laualaekas kaks võisaia ja ühel vahel veel vorst ka, kaks rubla ja 20 kopikat kilo. Poisid olid otsustanud kehastuda vahetunni ajal mesilasteks, et proovida järele loodusteaduste õpetaja seltsimets Püki jutt mesilinnukeste elukorralduse kohta, räägib Agu Sihvka ühes minu lapsepõlve lemmikraamatus. Seda, «Kuidas me dresseerisime mesilasi» ning teisi värvikaid ja õpetlikke juhtumisi Jaan Rannapi raamatust «Agu Sihvka annab aru» saab nii lugeda raamatust kui ka kuulata​ ERRi portaalis Tiit Suka esituses.

Mesilaste juurest inimeste elukorralduse juurde liikudes on viimane «teadagi-mille» tõttu palju muutunud: hulk kraami, mida varem soovisime ja saime lähemalt silmitseda ning käega katsuda, on nüüd täielikult virtuaalmaailma kolinud, ning tooted ja teenused on muutnud kohta ka inimeste prioriteetide hulgas. Tähtsusjärjekorras tahapoole pudenenutel tuleb seejuures rohkem vaeva näha, et silma paista.