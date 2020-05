Riin Alatalu: turismilinn Tallinn – kriisiaja võimalused

Maailmapärandi paigad, sh Tallinna vanalinn, tõmbavad loomulikult külastajaid ligi. Teame, et Läänemere ristlusturistid on väga kultuurihuvilised.

AS Tallinna Sadam ja Eesti Kunstiakadeemia sõlmisid möödunud sügisel koostöökokkuleppe, et põhjalikult uurida Tallinna vanalinna tutvustamise ja «müümise» jätkusuutlikkust. Sadamat huvitab, et nende kliendid saaksid mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus osa ehedast ja elavast Eesti kultuuripärandist. Kunstiakadeemia on omakorda huvitatud muinsuskaitse õppe edendamisest. Esimene koostöösemester pühendati ajaloolisele sadamaalale ja turistide ning ka kohalike liikumisele sadamast linna.