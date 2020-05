Tervise lühiuudised

Koroonaviiruse antikehade hulk erineb

Teadlased tegid kindlaks, et enamikul koroona­viiruse läbi põdenud patsientidel leidub veres erineval hulgal viiruse antikehi ja haigustekitajaid ründavaid T-rakke. Teadlased ei tea, miks inimeste immuunsüsteemid erinevalt reageerivad ning millest sõltub veres leiduvate antikehade hulk, andis teada Neuroscience News. Arvatakse, et viirusosakeste hulk, keha bakteriaalne kooslus ja füüsiline seisund võivad mõjutada, kui suures koguses antikehi inimesel tekib. Pole selge, kas anti­kehad kaitsevad pikema aja vältel inimest uuesti koroonaviirusega nakatumise eest. Nii vahetult kui ka kaks nädalat varem haiglast pääsenud patsientide veres leidus suures koguses antikehi, mis seovad endaga SARS-CoV-2 ning takistavad viirusosakestel rakkudesse jõudmist. Uuringust on selgunud, et ka viirusi hävitavad T-rakud reageerivad rünnakutele ning üritavad organismi Covid-19 eest kaitsta. PM

3,5 miljardit inimest elab teadlaste prognooside järgi 2070. aastaks kliimasoojenemise tõttu ülipalavates piirkondades.

Viirus satub organismi silmade kaudu

SARS-CoV-2 suudab läbida silmade kaitsekihi ja siseneda organismi peaaegu 100 korda suurema tõenäosusega kui SARS. Hongkongi ülikooli teadlaste uuringust on selgunud, et teiste nakkavate viirustega võrreldes suudab koroonaviirus tõhusamalt inimorganismi tungida nii ülemiste hingamisteede limaskesta kui ka silmade kaudu, vahendas väljaanne The Lancet Respiratory Medicine. Teadlaste sõnul võib see olla üks põhjusi, miks on maailmas nii palju koroonaviirusega nakatunuid. SARSiga nakatunuid oli aastatel 2001–2003 maailmas veidi üle 8000, koroonaga nakatunuid on praeguseks ligi neli miljonit. Teadlased soovitavad uuringu tulemuste põhjal töötajatele hankida kaitsevisiirid, mis kaitseksid peale nina ja suu ka silmi. PM

Kroonilised haigused mõjutavad laste vaimset tervist. FOTO: Shutterstock

Kroonilised haigused soodustavad vaimseid häireid