Majanduse lühiuudised

Tallink teatas esialgu, et toob teise laeva Star Eesti ja Soome vahel kurseerivale Megastarile appi vaid nädalavahetuse tippaegadeks. Kuna nõudlus piletite järele on suur ja ettevõte soovib võimaldada laevades ohutu distantsi hoidmist, otsustas firma lisada graafikusse täiendavaid Stari väljumisi alates sellest neljapäevast ning jätkab nendega ka juunikuus. Tallink lubab tegeleda ohutusmeetmete rakendamisega laevadel, kuid samas paneb ka reisijatele südamele, et reisides tuleb järgida ohutuse tagamiseks kehtestatud reegleid ning meeskonna antavaid juhiseid nii terminalides kui ka laevadel. Reisijatel soovitati varuda rohkem aega laevale minekuks ja maha tulekuks. Reisijate laevale ja laevalt maha liikumine korraldatakse pikema aja vältel ning väikestes gruppides. BNS