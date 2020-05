Pärlitega, aga turvaline Tallinn Fashion Week

Sel aastal sai juba enne eriolukorra väljakuulutamist selgeks, et tänavune moenädal jääb – nii nagu kõik teised suur­üritused – ära. Kuigi Hiinas vohas viirus juba aasta alguses sajaga, jõuti Pariisi, Londoni ja New Yorgi moenädalad veel suure publikuga kenasti ära pidada. Milanoski toimus suur osa sõudest plaanipäraselt, kuigi näiteks Giorgio Armani otsustas viimasel minutil turvalisuse huvides oma sügistalvist kollektsiooni näidata 21. veebruaril tühjale saalile, nii et pealtvaatajad said seda nautida virtuaalselt.