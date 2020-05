Endist elu igatsev Euroopa astub kõhklevaid samme

Pea 177 000 nakatumise ja 26 380 koroonasurma tunnistajaks olnud Prantsusmaa alustas eile ettevaatlikult kaheksa nädalat kestnud karantiinireeglite leevendamist. Päev varem registreeriti riigis 70 koroonasurma, see on viimase seitsme nädala madalaim näitaja.

Piirangute leevendamise nimel jagati riik kaheks ehk punaseks ja roheliseks tsooniks. Roheline tähistab kaardil madalamat viiruse leviku riski ja võimaldab piirangute kiiremat leevendamist, punane annab aga märku kõrgemast ohutasemest ja sellest, et haiglad on endiselt surve all. Ehkki suurem osa Prantsusmaast on kaardil värvunud roheliseks, on riigi kirdeosa ja ka pealinn Pariis kaardil veel punased. Kokku on punane indeks antud 101 departemangust 32-le.