Eestis leiti kaks kohalikku viirusemutatsiooni

Alates viirusepuhangu Eestisse jõudmisest on mitmed Eesti eksperdid, näiteks Tartu Ülikooli professor Eero Vasar ja ka Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane, kirjeldanud teaduskirjanduses levivaid väiteid sellest, nagu leviks Euroopas vähemalt kaks viiruse tüve: leebem nn Austria tüvi ja kuri, eriti surmav nn Itaalia tüvi. Seni on tegu olnud aga puhtalt epidemioloogiliste andmete põhjal tehtud hüpoteesidega, konkreetseid uuringuandmeid nende väidete taga pole olnud. Lisaks on Eesti meediaski levinud uudis viirust eriti nakkavaks muutvast mutatsioonist D-614-G.