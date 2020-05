Afganistanis nabiti kinni ISISe piirkondlik juht

Afganistani luureteenistus teatas, et pidas Kabulis kinni terrorirühmituse ISIS Lõuna-Aasia ja Kaug-Ida piirkonna juhi Zia ul-Haqi, kes on tuntud ka nime all Abu Omar Khorasani. Terroriliider vahistati koos oma kõne­isiku ja luurejuhiga. Afganistani võimud said operatsiooni korraldamiseks vihje ühelt hiljuti vahistatud ISISe mõjukalt liikmelt, väitis riigi julgeolekuteenistus.