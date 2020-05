«Tervitusi teisest ilmast!» Just nende vürst Gabrieli sõnadega võiks vabalt alata sellenädalane Süüria-teemaline ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumine keemiarelvade teemal. Kuigi üheksa aastat väldanud sõjas on pärast Vene-Türgi märtsi­kuist relvarahu paus, jätkuvad New Yorgis teravad arutelud kriisi lõpetamiseks.​