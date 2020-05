Majanduse lühiuudised

EAS keeras osa rahakraane juba kinni

Ettevõtjad saatsid juba esimesel päeval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) nii palju abipalveid, et asutus pidi osa rahakraane kinni keerama. Alates esmaspäevast said ettevõtjad EASi kaudu taotleda turismifirmade kriisitoetust ja väikeettevõtjate kahjude hüvitamise toetust. Kokku laekus avapäeval üle 2500 taotluse. Turismisektori toetus jaguneb omakorda viieks väiksemaks sihtgrupiks. Ühe sihtgrupi, turismiatraktsioonide toetuse 1,5-miljoniline eelarve läkski esmaspäeval kell 20.50 lõhki, mistõttu tuli see kinni panna. Samal põhjusel sulges EAS eile õhtul eraldi taotlemise saarte turismiettevõtetele, milleks valitsus oli eraldanud omaette eelarve. PM

LHV kukkus järsult kahjumisse

LHV Group sai aprillis 1,6 miljonit eurot kahjumit. Sellest oli ​LHV Panga kahjum 2,1 miljonit eurot, LHV Varahaldus teenis 500 000 eurot puhaskasumit. Aprilli tulemusi mõjutas tublisti eriolukorrast tingitud majanduskeskkonna halvenemine, kuna makromajanduse negatiivsema väljavaate tõttu suurendas pank laenukahjumite reservi ja allahindluste kulu ulatus 5,6 miljoni euroni. Tegemist on mudelipõhiselt hinnatavate allahindlustega, kuivõrd tegelik krediidiportfell on grupi teatel püsinud tugevana. Ettevõtete laenuportfelli üle 30-päevaste võlgnevuste osakaal oli aprilli lõpu seisuga 0,3 protsenti. Allahindlusi moodustati 1,2 miljoni euro võrra vähem kui aprillis avaldatud finantsplaanis. BNS

721 000 möödunud aasta tuludeklaratsiooni oli maksu- ja tolliametile esitatud 11. mai seisuga, amet ootab veel ligikaudu 20 000 deklaratsiooni.

Auvere õlitehas Ida-Virumaal läks eelmise kümnendi keskel maksma üle 200 miljoni euro. FOTO: Ilja Smirnov

Uus õlitehas taas roheliste hambus

Enam kui 20 Euroopa keskkonnaühendust saatsid Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile kaebekirja, milles leidsid, et Eesti Energia uus õlitehas on vastuolus Euroopa Liidu kliimaplaanidega. 24 allakirjutanut, kelle seas on Bulgaaria, Ungari ja Sloveenia keskkonnaühendused, juhivad komisjonile saadetud kirjas tähelepanu, et Eesti valitsuse toetused ja plaanid pikendavad sõltuvust fossiilkütustest, soodustavad süsihappegaasi emissioonide eksporti ja suurendavad globaalseid emissioone. Eesti valitsus teatas märtsi lõpus, et annab Eesti Energiale 125 miljonit eurot, et too saaks ehitada uue põlevkiviõlitehase. PM

Bolti asutaja Markus Villig tutvustamas möödunud suvel Bolti tõukerattaid. FOTO: Madis Sinivee

Bolt peab end väga säästlikuks

Lõviosa tuludest kaotanud ja riigilt laenu küsinud Bolt ei kavatse töötajaid koondada. Sellise otsusega eristub Bolt oma suurtest globaalsetest konkurentidest nagu Uber ja Lyft, kes on koroonakriisi ajal koondanud vastavalt 3700 ja 982 töökohta. «Oleme algusest peale olnud väga kokkuhoidlikud. Meie organisatsioon on õhuke ja kuluefektiivne,» põhjendas Bolti asutaja ja juht Markus Villig. Samas oli ettevõtte eelmise aasta kahjum 61 miljonit eurot. Üks põhjus, miks Bolt pole koondanud, aga mida Villig välismaa väljaandele ei maininud, võib olla see, et nad said läinud nädalal töötukassast üle 650 000 euro toetust. PM

Tõusja ja langeja Eriolukorra ajal on pankrotitaotluste arv kasvanud 22 protsenti. Tänavu esimeses kvartalis langes kütuseaktsiisi laekumine 63 protsenti.

Kokk kardab suuri laenukahjumeid

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) märkis, et koroonakriis tõi kaasa järsu muutuse laenuturul ning probleemsete laenude osakaal võib keskpanga hinnangul sügiseks kerkida 13 protsendini pankade laenuportfellist. Riigikogu rahanduskomisjon arutas esmaspäeval videoistungil Eesti Panga möödunud aasta aruannet ja panganduse olukorda seoses koroonakriisi mõjuga. BNS

Ekspress Grupp sai töötukassa hüvitist