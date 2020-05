Margus Tsahkna: nagu Kalevipoja mõõk

Kaitse on ainukene valdkond, mis on tervikuna seotud otseselt SKT väärtusega ning seega kriisis karmi löögi all. Sadadesse miljonitesse ulatuv kärbe riigikaitses tooks kaasa Eesti kaitsevõime tunduva vähenemise ja seda olukorras, kus rahvusvaheline julgeolek on ka ilma kriisita ebastabiilne. Eksperdid hindavad, et ajaloo suurim kärbe toob kaasa kaitsevõime arendamise lünga vähemalt kümnendiks.