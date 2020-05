Eesti puidusektorit ründab kaks kriisi korraga

Erametsakeskuse esimese kvartali ülevaatest selgub, et kui läinud aasta lõpus läks puidufirmadel veel hästi, siis nüüdseks on väljavaated märgatavalt halvenenud. «Paljudel ettevõtetel on tellimuste maht märtsi jooksul langenud. Skandinaaviasse eksportivate ettevõtete jaoks on probleemiks ka Rootsi ja Norra krooni ebasoodne kurss. Pikemaajalise majandussurutise korral on tõenäoline, et puitmaju tootvate ettevõtete arv väheneb,» on kirjas raportis.