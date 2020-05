Kui võtta ette esimese kolme kuu maksulaekumine, torkab kõige eredamalt silma see, et kütuseaktsiisi tasumine on drastiliselt kukkunud. Ühtlasi võib siin peituda vastus, miks reageerisid kütusemüüjad nii vaevaliselt nafta hinna vabalangusele.

Koroonakriisi tagajärjel on kogu maksulaekumine vähenenud. Esimeses kvartalis langes see tervelt 7,6 protsenti. See tähendab, et riigi kaukasse tuli 1,58 miljardit eurot vähem kui eelmisel aastal.